Рішення стало відповіддю на надання Тегераном балістичних ракет Росії.

Франція, Німеччина та Велика Британія планують скасувати двосторонні угоди з Іраном про авіасполучення. Про це повідомляє The Guardian.

У спільній заяві країн зазначається, що уряди цих країн ухвалили відповідне рішення через експорт Іраном балістичних ракет до Росії, назвавши це "прямою загрозою європейській безпеці". Країни також будуть домагатися накладення санкцій на авіакомпанію Iran Air.

"Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет. Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України, і іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшивши страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і Росії та є прямою загрозою європейській безпеці", - йдеться у заяві.

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Країни нагадують, що повідомляли про наміри застосувати відповідні заходи щодо Ірану.

"Зараз ми маємо підтвердження того, що Іран здійснив ці перекази. Ми вживатимемо негайних заходів для скасування двосторонніх угод про авіасполучення з Іраном. Крім того, ми будемо домагатися визначення важливих організацій і осіб, причетних до програми балістичних ракет Ірану та передачі балістичних ракет та іншої зброї Росії. ... Ми закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України та зупинити розробку та передачу своїх балістичних ракет", - заявляють країни.