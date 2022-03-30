Під час переговорів Київ нібито підтвердив готовність виконувати умови Кремля для цього.

Глава російської делегації Володимир Мединський висловився про підсумки першого раунду переговори з Україною.

Як він зазначив у заяві для ЗМІ, під час переговорів Київ нібито підтвердив готовність виконувати умови Кремля.

"Українська сторона вперше зафіксувала, причому в письмовому вигляді, свою готовність до виконання цілої низки найважливіших умов для побудови в майбутньому нормальних і - сподіваюся - добросусідських взаємин з Росією", - заявив Мединський.

Крім того, він запевняв, що Україна нібито прийняла вимоги РФ щодо невступу в НАТО і відмови від розміщення військових баз.

Крім цього, Мединський заявив, що Україна у своїх пропозиціях говорить про можливість проведення військових навчань тільки за згодою держав-гарантів. Серед них нібито може бути і Росія.

У своїй заяві Мединський також говорить про "переворот", який нібито стався у 2014 році, виправдовує проведення "спецоперації" проти України атакою на Донбас, яка нібито готувалася, і загрозою щодо створення "плацдарму НАТО".

Договір про безпеку для України: що відомо

У вівторок, 29 березня, відбувся перший раунд переговорів України з РФ у Стамбулі.

Відомо, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який має стати дипломатичним форматом закінчення війни, розпочатої Росією проти України. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як імплементуватимуть цей договір.

За словами дипломата Олександра Чалого, який очолює юридичну групу в українській делегації, в договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

Водночас Україна готова зафіксувати позаблоковий статус без вступу у військово-політичні союзи.

За словами Чалого, Договір має містити гарантії, "які фактично дорівнюють статті 5 НАТО".

"Ми, як це вимагає Конституція України, не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, а також не будемо розміщувати на нашій території військові контингенти, і ми не будемо вступати у військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на нашій території відбуватиметься за згодою країн-гарантів", - заявив Чалий.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який головує у делегації на переговорах з РФ, повідомив, що серед гарантів Київ зараз бачить країни Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

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