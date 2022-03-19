Серед питань, що розглядаються, - припинення вогню та виведення російських військ.

Мирні переговори з Російською Федерацією можуть тривати кілька тижнів.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Bloomberg.

"Мирні переговори з Росією можуть тривати щонайменше кілька тижнів, хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою", – сказав Подоляк.

За його словами, серед питань, що розглядаються, - припинення вогню, виведення російських військ та гарантії безпеки.

Також Подоляк каже, що Росія веде війну за "афганським сценарієм". За його словами, російська тактика "оточення великих міст і бомбардування крилатими ракетами та авіабомбами".

Раніше повідомлялося, що позиція Російської Федерації на переговорах з Україною пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил.

Водночас президент Володимир Зеленський запевняв, що його пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі – це завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для України та реальний захист України.

Вас також можуть зацікавити новини: