Тим часом журналістка Fox News заявила, що Україні не інформували про переговори США та Росії в Саудівській Аравії.

Україна не матиме переговорників, які представлять її у Саудівській Аравії, де відбудуться переговори за участі США і Росії. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент Зеленський сказав, що немає ніяких переговорників, які будуть представляти Україну в Саудівській Аравії. На сьогодні на переговорному столі нічого немає, що можна було б обговорювати. Росія не готова до переговорів", – сказав він в етері телеканалу "Ми – Україна".

За словами Подоляка, Росія не хоче переговорів. Країна-агресорка хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька речей.

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"Перше – це оперативна пауза, щоб доапгрейдити свою армію. Друге – для того, щоб підвищити ультимативні вимоги. І третє – щоб проспекулювати на темі санкцій", – констатував він.

Тим часом журналістка FoxNews Нана Саджая із посиланням на українського чиновника заявила, що Україну не інформували про американо-російські переговори в Саудівській Аравії та не запрошували на них.

Переговори в Саудівській Аравії

Кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що вже на наступному тижні має відбутися зустріч представників США, РФ та України в Саудівській Аравії. Він зазначив, що ні його самого, ні диктатора Путіна на тій зустрічі не буде.

Видання Politico із посиланням на джерела повідомляє, що представники команди Трампа вже вирушили до Саудівської Аравії, де мають розпочати мирні переговори з представниками України та РФ. Від США участь у переговорах братимуть радник з питань національної безпеки Майкл Волц, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стівен Віткофф.

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