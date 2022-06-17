Наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції.

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував поширену у ЗМІ інформацію про нібито спроби лідерів Франції, Німеччини та Італії переконати українського лідера відновити переговори з РФ.

Як Никифоров зазначив в коментарі "Укрінформ", на зустрічі Зеленського з лідерами Франції, Італії, Німеччини та Румунії у четвер йшлося про те, що тільки Україна може визначати час та умови переговорів із РФ.

"Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією. До того ж наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і надалі надаватимуть нам оборонну, економічну та політичну підтримку", - прокоментував він.

Як писав УНІАН,16 червня 2022 року лідери трьох найбільших країн ЄС прибули в Київ. Пізніше до них приєднався президент Румунії Клаус Йоханніс, який приїхав до Києва окремо.

Після зустрічі 5 лідерів держав німецьке видання Die Welt сповістило, що нібито канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі могли за "закритими дверима" попросити голову України Володимира Зеленського відновити переговори з Росією.

Макрона після зустрічі наголосив, саме Україна повинна вирішувати, коли відновлювати дипломатичні бесіди з РФ. А Шольц заявив, що Москва хоче диктувати умови миру в односторонньому порядку. Але такий договір — це "ілюзія Путіна".

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