Російські загарбники взяли у заручники двох українських енергетиків, повідомив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна порушить питання звільнення Запорізької АЕС на першій зустрічі з Російською Федерацією. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Зокрема, Зеленський відповів на питання, чи перебуває на порядку денному звільнення ЗАЕС політико-дипломатичним шляхом.

Глава держави повідомив, що з самого початку російської окупації станції було проведено багато зустрічей української сторони з МАГАТЕ.

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"Ми з самого початку говорили, що поки ми не можемо розблокувати станцію. Це безпека для усього світу. Давайте зробимо усе, щоб під контролем МАГАТЕ наші люди там працювали і щоб там не було російських бойовиків. У принципі, людей зі зброєю, - відзначив Зеленський. - Ми дуже хотіли цього... Не вийшло домовитись з російською стороною".

Він нагадав, що з початку окупації станції там були різні загарбницькі підрозділи російської армії, у тому числі чеченці.

Разом з тим, за словами президента України, минула адміністрація США на чолі з Джо Байденом звернулась до України зі словами, що дуже небезпечно, що Україна атакує енергетичні об'єкти Росії, а саме нафтові заводи.

"І я їм відверто говорив, президенту, віце-президенту, і всім їм, спеціальним посланникам тощо, я говорив: ми атакуємо, тому що вони на цьому заробляють гроші і вкладають у війну проти нас, і вони також атакують нашу енергетику. І я сказав, що якщо пропонуєте не стріляти по їх енергетиці - вони не повинні стріляти по нашій", - заявив Зеленський.

Водночас, глава держави наголосив, що цього не відбулося, бо Росія не зацікавлена.

"І тому, сьогодні, ця атомна станція не працює, бо там немає менеджменту України, справедливого і професійного. Вона не працює, вона деградує, і вона дуже небезпечна. І у будь-якому випадку питання Запорізької станції буде під час першої зустрічі у дипломатичному форматі сторін - буде питання ЗАЕС піднято", - наголосив Зеленський.

Окрім того, як повідомив Зеленський, МАГАТЕ планує провести ротацію членів своєї місії на Запорізькій АЕС, але виникли певні складнощі.

"Я знаю, що готуються до ротації члени вашої місії. І проговоримо про це. Я знаю, там є складнощі, тому що є точка ротації, а наше військо просунулось далі - деокупувало міст. І я знаю, що тепер йде сперечання, де проводити ротації. Безумовно, це непросте рішення. Будемо з вами говорити. Віддавати у будь-якому випадку ми не можемо ворогу", - наголосив Зеленський.

При цьому, як повідомив Зеленський, керівник Енергоатому Петро Котін поінформував, що Росія взяла у заручники і кинула за ґрати двох українських енергетиків, які працюввли на ЗАЕС:

"Тому що, начеб-то у них був якийсь український контент в їх телефонах. І для нас дуже важливо повернути їх, витягти з полону".

Своєю чергою, Гроссі сказав, що знову планує відвідати ЗАЕС. Він вже відвідував цю станцію п'ять разів. За його словами, він сподівається продовжити здійснювати технічну роботу на станції.

Запорізька АЕС залишається окупованою Росією

Як повідомляв УНІАН, співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії повідомили про гучні вибухи поблизу Запорізької АЕС 5 січня.

16 листопада російські війська під час чергового обстрілу пошкодили одну з високовольтних ліній, що живлять захоплену Запорізьку атомну електростанцію.

А внаслідок ворожого обстрілу вночі 30 листопада Запорізька атомна станція вчергове опинилася на межі блекауту. Тоді ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану станцію з об’єднаною енергосистемою України.

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