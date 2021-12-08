Україна вітає спроби США вести перемовини з Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговори між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним створили можливість для "стримування і деескалації".

Про це Кулеба сказав у письмовому коментарі Reuters.

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Зокрема, глава МЗС України привітав зусилля США посадити Росію за стіл переговорів.

Водночас міністр зазначив, що пріоритет полягає у розробці пакету стримування, аби відвернути Москву від будь-якого подальшого воєнного загострення.

"Контакт сам по собі слугує як стримування і деескалація", - сказав Кулеба про переговори Байдена і Путіна.

"Ми цінуємо ключову дипломатичну участь США у зусиллях, аби посадити Росію знову за стіл переговорів", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори лідерів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна за допомогою закритого каналу відеозв'язку. Байден попередив президента Російської Федерації про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною.

Як сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, Байден відмовився йти на поступки Путіну у питанні перспектив вступу України в НАТО.

Салліван не зміг сказати, чи Путін остаточно вирішив нападати на Україну. Водночас радник з нацбезпеки припустив, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в Україну в обмін на запуск "Північного потоку-2".

Також США мають намір надати Україні додаткову оборонну допомогу.

Зусилля США з деескалації на російсько-українському кордоні

Читайте такожУ Білому домі повідомили дату телефонної розмови Байдена і Зеленського31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація розмістила біля кордонів України і на окупованих територіях Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

1 грудня державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен пригрозив Російській Федерації впливовими "економічними заходами", які раніше не застосовувалися, в разі вторгнення в Україну.

2 грудня Блінкен закликав Російську Федерацію відвести війська від українського кордону і виконати Мінські угоди.

Також Блінкен особисто повідомив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову про серйозні наслідки у разі нового вторгнення російських військ в Україну.

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Автор: Віталій Саєнко