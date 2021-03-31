Наклейки також з'явилися щонайменше на двох автомобілях співробітників української дипломатичної місії.

У Москві вночі невідомі обклеїли паркани поблизу посольства України плакатами з написами "Крим – це Росія".

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ з місця подій, відповідні плакати з фотокартками українських дипломатів з'явилися на паркані у Вознесенському провулку безпосередньо навпроти посольства.

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Причому фотографії використані такі ж, як і на дипломатичних картах, що видає МЗС Росії.

Зокрема, на плакатах написано: "Для відомості СЗР України: Крим – це Росія", "Для відомості ГУР МО України: Крим – це Росія". Крім фото дипломатів зображена мапа окупованого півострова, розфарбованого в кольори російського прапора.

За даними УНІАН, такі наклейки також з'явилися щонайменше на двох автомобілях співробітників української дипломатичної місії. Причому наклейки були нанесені, коли співробітники були на виїзді, а не біля будівлі посольства, що може свідчити про стеження за дипломатами України.

Що передувало

16 березня в день так званого "референдуму" в Криму, проведеного після окупації півострова на машинах російських дипломатів у Києві з'явилися написи "Крим – це Україна".

Після цього російська сторона направила в МЗС України ноту протесту.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водоймищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

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Автор: Роман Цимбалюк