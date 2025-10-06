Тіму Куку скоро виповнюється 65 років, і в компанії шукають того, хто зможе його замінити.

Тім Кук у найближчому майбутньому може залишити посаду гендиректора Apple. У компанії планується масштабна зміна керівництва, яка торкнеться найвищих посад. Про те, хто стане наступником Кука, з посиланням на інсайдерів повідомило агентство Bloomberg.

За інформацією джерел, Тім Кук, якому наступного місяця виповниться 65 років, може перейти до ради директорів, а глава відділу розробки апаратного забезпечення Джон Тернус стане CEO. Автор статті Марк Гурман навів декілька важливих доводів на користь цього інсайду:

Тернусу зараз "лише" 50 років – стільки ж, скільки було Куку, коли він обійняв цю посаду. Таким чином він зможе керувати Apple ще 10 років на відміну від інших топ-менеджерів, які старші.

Apple зараз більше потребує фахівців з технологій, а не з продажу, оскільки компанія відстає в таких галузях, як штучний інтелект, "розумний дім" і автономні транспортні засоби.

Також Тернус харизматичний, він користується повагою серед співробітників Apple і довірою Кука, який і надав йому більше повноважень.

Тернас прийшов в Apple ще 2001-го року і має значний досвід. Він починав з розробки дисплеїв для Macbook, потім перейшов у відділ iPad, потім став відповідати за AirPods і iPhone, а віднедавна – ще й за Apple Watch.

Відео дня

В Apple поки що офіційно не підтверджували інформацію про можливі перестановки. Водночас у липні Bloomberg писав, що, незважаючи на очікувану хвилю відставок топ-менеджерів, Тім Кук може залишитися на чолі компанії ще щонайменше на п'ять років.

Аналітики пишуть, що попит на нові iPhone 17 перевершив всі очікування. Але найпопулярнішими виявилися лише основні смартфони серії – iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max. Тоді як тонкий iPhone Air показує відносно слабкі показники попиту.

Відомий техноблогер MKBHD назвав базовий iPhone 17 найкращим телефоном Apple "за довгі роки" і мало не ідеальним смартфоном за свої гроші.

Вас також можуть зацікавити новини: