На Україну чекає ще багато роботи для вступу в ЄС.

Старші представники Європейського Союзу, які відвідали Україну, передали Києву суворе послання: країні належить виконати ще більшу роботу, щоб забезпечити членство в ЄС, одночасно працюючи над подоланням позиції Угорщини, яка блокує вступ України.

Для того щоб стати членом ЄС, Україні потрібна підтримка всіх 27 країн, однак Будапешт перешкоджає переходу до наступного етапу переговорів про приєднання, посилаючись на різні проблеми, включно з мовними правами етнічних угорців, пише Reuters.

Позиція Угорщини викликала невдоволення інших країн ЄС. Тому комісар із розширення ЄС Марта Кос провела в Україні низку зустрічей на високому рівні, включно із зустрічами з угорською меншиною на заході країни, щоб знизити напруженість, пише ЗМІ.

Відео дня

Тиск на Угорщину

Журналісти також зазначають, що європейські чиновники дали зрозуміти, що якщо Україна продовжить реформи і буде повністю дотримуватися норм верховенства закону, вони знайдуть спосіб обійти протидію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана і забезпечать прогрес України на шляху до членства.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, чия країна до кінця грудня головує в ЄС, заявила, що Україна і ЄС можуть продовжувати роботу над реформами, щоб підготувати Київ до членства. "Я не дозволю одній країні, і вже точно не Віктору Орбану, ухвалювати рішення за все європейське майбутнє", - сказала вона.

Верховенство закону

Минулого тижня європейські чиновники наголосили, що дотримання верховенства закону є необхідною умовою для членства.

Це послання було частково відповіддю на кроки 22 липня, коли було посилено контроль генерального прокурора, що призначається політично, над НАБУ і САП. Рідкісні протести в умовах війни змусили керівництво України швидко змінити курс, але цей епізод привернув увагу найближчих партнерів Києва, йдеться в матеріалі

"Те, що сталося 22 липня, більше не повинно повторитися", - сказала Кос в інтерв'ю, попереджаючи про ризик втрати довіри країн-членів ЄС і наголошуючи на тому, що все має бути виправлено "до кінця".

Європейські чиновники вважають, що Україна зрештою дотримуватиметься стандартів, і в українському суспільстві існує сильна прихильність продовжувати реформи. "Єдина турбота - як і скільки часу це займе, а не чи буде це зроблено", - підкреслила Кос.

Заступник прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив, що країна "продовжить впроваджувати реформи відповідно до міжнародних зобов'язань".

Технічна робота продовжиться

Деякі європейські чиновники висловлювали ідею відкрити "кластери" (етапи переговорів) без одностайного рішення всіх країн ЄС, оминаючи заперечення Угорщини.

Однак зміна правил вимагає підтримки всіх 27 держав, і чиновники вважають, що продовження технічної роботи з Україною без формального відкриття кластерів залишається більш імовірним варіантом на найближчий час.

Качка зазначив, що Україна підходить до цього прагматично і продовжуватиме реформи, щоб швидко перейти до наступного етапу, щойно це стане можливим.

Довгострокові перспективи

Однак також повідомляється, що в довгостроковій перспективі прагнення України до ЄС може зіткнутися з перешкодами в інших країнах блоку.

Опитування Eurobarometer, опубліковане у вересні, показало, що 52% громадян ЄС підтримують вступ України, якщо вона виконає всі умови членства, а 41% проти. При цьому 91% шведів підтримують приєднання України після виконання всіх умов, але тільки 48% французів і 28% чехів висловилися "За".

Прагнення України до членства в ЄС - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що доля українців полягає в тому, щоб "жити поруч із Росією". Таку думку висловив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Угорці не хочуть бути в Європейському Союзі разом з українцями. Я глибоко згоден із цим, тому що якщо ти перебуваєш у союзній системі з кимось, ти поділяєш його долю", - наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, розповів, чому Орбан не зможе заблокувати вступ України до Євросоюзу.

Вас також можуть зацікавити новини: