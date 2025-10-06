Місцева влада заявила, що перебуває на зв'язку з туристами і ведуться рятувальні роботи.

Сотні туристів опинилися в пастці на східному схилі Евересту в Тибеті через сильний снігопад. Як пише Reuters із посиланням на китайські ЗМІ, місцева влада в Тибеті заявила, що рятувальники зв'язалися з туристами, які застрягли, і що в них достатньо запасів, але не уточнює, на який термін. Також не уточнюється, скільки людей все ще перебуває на горі.

При цьому Центральний телеканал Китаю повідомив у неділю, що 350 осіб благополучно прибули до рятувального пункту в місті Цюйдан у Тибеті, і що понад 200 інших перебувають у дорозі туди. Водночас раніше повідомлялося, що в цьому районі виявилися заблокованими майже 1000 осіб.

"У горах було дуже сиро і холодно, і переохолодження становило реальну небезпеку. Гід сказав, що ніколи не стикався з такою погодою в жовтні. І все сталося занадто раптово", - сказав один із туристів, які дісталися рятувального пункту.

Згідно із заявою місцевої влади, сніг почався вночі в суботу. Він засипав намети в кемпінгу на висоті понад 4900 метрів на східному схилі гори, внаслідок чого деякі туристи зазнали переохолодження.

"Щодня йшов дощ і сніг, і ми так і не побачили Евересту", - розповів інший турист. - "У нас було всього кілька наметів. Понад 10 людей були у великому наметі й майже не спали. Снігопад був занадто сильним".

Він сказав, що його групі доводилося розчищати сніг кожні 10 хвилин. "Інакше наші намети б завалилися", - сказав він.

Останніми роками Еверест стає дедалі популярнішим місцем для китайських туристів. Минулого року, за даними китайських державних ЗМІ, цей район відвідали понад 540 000 осіб, що стало рекордом. Нинішній снігопад пройшов під час тижневих канікул, приурочених до Дня незалежності Китаю 1 жовтня.

