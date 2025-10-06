Найбільшим попитом серед електрокарів користується Volkswagen ID. UNYX.

У вересні найпопулярнішими в Україні вперше стали повністю електричні моделі авто – на них припала третина всіх продажів нових автомобілів (торік було лише 15,3%), пише "Укравтопром".

Моделі з традиційними двигунами охопили близько 47% ринку нових легкових авто. При цьому частка бензинових автомобілів зменшилася з 36,8% до 31,2%.

Водночас гібриди охопили 20,3% ринку, а частка дизельних за рік впала з 26% до 15,3%. На машини з газобалонним обладнанням, як і торік, припало менше 1% продажів.

Лідери в різних сегментах:

серед електромобілів – Volkswagen ID. UNYX;

серед бензинових авто – Hyundai Tucson;

серед гібридів – Toyota RAV4;

серед дизельних – Renault Duster;

серед авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Раніше стало відомо, що у минулому місяці на першу реєстрацію подали 22,7 тисячі привезених з-за кордону вживаних легкових авто. Це приблизно на 40% більше, ніж у вересні 2024-го.

Найбільшим попитом користувалися Volkswagen Golf, Tesla Model Y і Tesla Model 3. Також до п’ятірки лідерів увійшли Volkswagen Tiguan та Nissan Leaf. Якщо казати про марки автомобілів, то тут лідерами виявилися Volkswagen, Audi та Tesla.

Варто зазначити, що у вересні українці придбали понад 6,8 тисяч нових легкових авто, що стало рекордним показником за останні 12 місяців.

