Тимошенко давала вказівки щодо кадрових голосувань в Раді та оплачувала це: записи НАБУ

Тимошенко говорила про розгляд кадрових змін та отримання виплат за лояльну поведінку під час голосувань.

Судячи із записів розмов, очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко давала вказівки щодо голосувань у Верховній Раді, які стосувалися останніх змін в уряді. Зокрема, звільнень Михайла Федорова та Дениса Шмигаля, а також відставки Василя Малюка з посади голови СБУ. Відповідні записи опублікувало Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"І тепер - що стосується кадрових речей. Ми голосуємо за зняття, і не голосуємо за призначення. По всіх", - говорила Тимошенко.

Також на записі, який датується 12 січня, правоохоронці зафіксували обговорення передачі коштів і координацію голосувань.

"Один раз в місяць – це постійно діюча історія для кожної людини. У нас один місяць – це вважається три сесії. Ми платимо "десять" за дві сесії, платимо передплатою за дві сесії… Якщо ми з вами сьогодні домовимося, то ми фіксуємо хто з вами разом, або ви або хто з вами разом, і я буду вам віддавати. І давати буду, як на касу", – каже нардепка.

Підозра Тимошенко - що відомо

Як повідомляв УНІАН, НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Антикорупційні органи не назвали прізвище підозрюваної. Водночас, Тимошенко в соціальних меражах повідомила про обшук в партійному офісі, але нічого не написала про те чи справді отримала підозру. За її словами, обшуки, тобто "невідкладні слідчі дії", що тривали всю ніч.

Вас також можуть зацікавити новини: