Поки Вашингтон посилено тисне на Зеленського, щоб той пішов у відставку, його суперники ведуть переговори з командою Трампа.

Члени команди президента США Дональда Трампа провели секретні переговори з деякими з головних політичних опонентів нинішнього українського президента Володимира Зеленського.

Про це пише Politico з посиланням на зазначені джерела з оточення Трампа. Зокрема, високопоставлені чиновники Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії Петра Порошенка. Дискусії були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Помічники Трампа впевнені, що Зеленський втратить усі голоси через втому від війни та суспільне невдоволення з приводу корупції. Однак, останнє опитування показало, що Зеленський, як і раніше, впевнено лідирує в перегонах за посаду президента.

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Офіційна лінія адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України, але поведінка Трампа і його чиновників свідчить про зворотне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він "диктатор без виборів", а директор Національної розвідки Тулсі Габбард неправдиво звинуватила Київ у скасуванні виборів.

"Хоча команда Трампа може сподіватися, що вибори потоплять Зеленського, він усе ще набагато популярніший за Тимошенко і Порошенка", - констатувало видання.

Видання зазначило, що в опитуванні, проведеному британським соціологічним центром Survation цього тижня, 44% заявили, що підтримають Зеленського на посаду президента. Його найближчим суперником, який відстає від нього на понад 20%, є Валерій Залужний, який наразі є послом України у Великій Британії. Лише 10% підтримали Порошенка, а Тимошенко отримала лише 5,7% підтримки.

Видання зазначило, що ключ до всіх планів, які обговорюються за закритими каналами, полягає в проведенні президентських виборів після тимчасового припинення вогню, але до початку мирних переговорів. Ідею дострокових президентських виборів також просуває Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського.

І Тимошенко, і Порошенко публічно виступали проти проведення виборів до закінчення війни, як і мер Києва Віталій Кличко. Проте, "люди Порошенка і Тимошенко розмовляють з командою Трампа, позиціонуючи себе як людей, з якими було б легше працювати. І людей, які погодяться на багато чого з того, на що не погоджується Зеленський", - прокоментував виданню провідний республіканський експерт із зовнішньої політики на умовах анонімності.

При цьому видання зазначило, що у самої Тимошенко коментувати факт переговорів із командою Трампа відмовилися. А прес-служба Порошенка відповіла так: "Наша мета - не просувати вибори, а забезпечити вільні та чесні конкурентні післявоєнні вибори в нашій країні".

Журналісти зазначили, що протягом кількох днів посадовці адміністрації Трампа пропонували Зеленському піти у відставку, якщо він не погодиться повністю з планом США щодо швидкого припинення війни, навіть якщо це потребуватиме великих поступок з боку України.

Вибори в Україні

Адміністрація США Дональда Трампа хоче, щоб Україна провела президентські вибори одразу після закінчення бойових дій. Посол України в США Оксана Маркарова сказала, що Україна і США не обговорювали проведення виборів у країні цього року, але, якщо команда Білого дому порушить це питання, Київ готовий його обговорити.

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