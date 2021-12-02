Нардеп звинуватив редакцію Bihus.Info у поширенні дезінформації й надав докази.

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива подає до суду на журналістський проект Bihus.Info після опублікування сюжету про обшук в його будинку. За його словами, журналісти поширили неправдиву інформацію з метою його дискредитації.

Про це він розповів у коментарі виданню "Страна".

Читайте такожКива каже, що буде молитися за тих, хто залишив його без наукового ступеняУ новому розслідуванні Bihus.Info журналісти розповіли, що під час обшуків у Киви виявили чимало золота та картини авторства журналістки підсанкційного видання "Страна" Світлани Крюкової.

Депутат заявив, що журналісти взяли фото на сайті Державного бюро розслідувань із зовсім іншої справи. Кива також переконує, що у нього не знайшли жодного золота.

"Bihus.Info протягом кількох років займається дискредитацією мого імені та регулярно запускає фейки. Але історія з обшуком, грошима та золотими злитками поставить крапку в кар'єрі цих аферистів. Я надаю вам фото, взяті Bihus.Info - вони їх взяли з сайту ДБР, яке рапортувало місяць тому про викриття конвертаційного центру", - зазначив Кива.

Нардеп переконує, що журналісти свідомо додали до свого розслідування фото з обшуків в межах іншої справи.

"Вони напали на цю дисертацію, напали на установку з перероблювання нафтовідходів, яку я здавав у оренду. А сьогодні вони пішли "по беспределу". Я подаю в суд і вимагаю сьогодні спростування всіх тих ресурсів ЗМІ, які ковтнули порцію калу від Bihus.Info. Я подаю на них до суду, я роздягну і роззую цих аферистів", - заявив Кива.

Нардеп заявив, що, крім шкарпеток, трусів та спортивного костюма, а також репродукцій картин Світлани Крюкової під час обшуків нічого не знайшли. Він додав документ, що підтверджує це.

"На місці знаходилося шість народних депутатів та безперервно паралельно велася відеозйомка всього обшуку моїми адвокатами, народними депутатами, а також body камера була у правоохоронців", - повідомив депутат.

Обшуки у Киви

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.

Водночас в Офісі генерального прокурора поінформували, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

В цей же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яка була видана йому в 2015 році. "Підстава: його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави", – сказав тоді міністр.

Автор: Марта Гичко