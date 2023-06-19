Руслан Стефанчук наголосив, що всі члени НАТО мають схвалити приєднання України до Альянсу, а тому потрібно демонструвати "певну відповідність і потенційний прогрес".

Україна хоче стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Як заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю УП, для Києва підходить сценарій Стокгольма або Гельсінок.

"Дуже довго говорили про фінляндизацію України. Після прийняття Фінляндії до НАТО я готовий взяти шлях Фінляндії, ми готові до такої фінляндизації. Після 24 лютого Фінляндія стала 31-ою країною НАТО, я сподіваюся, найближчим часом 32-ою країною стане Швеція. Ми хочемо стати 33-м членом НАТО і хочемо пройти цей шлях так, як його пройшла Фінляндія і Швеція", - зазначив спікер ВР.

Стефанчук наголосив, що всі члени НАТО мають схвалити приєднання України до Альянсу, а тому потрібно демонструвати "певну відповідність і потенційний прогрес".

"Я думаю, це буде підставою для прийняття їхнього рішення", – додав Стефанчук.

Рух України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Washington Post, США в попередньому порядку підтримують план, який усуне бар'єри на шляху вступу України в НАТО, не встановлюючи терміни для її вступу. У США сподіваються, що це допоможе подолати розбіжності між країнами-членами Альянсу з приводу приєднання Києва.

Раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в приватному порядку пропонував союзникам схвалити вступ України до НАТО після війни без виконання Плану дій щодо членства.

Як писало видання Politico, серед членів НАТО зростає підтримка приєднання України до Альянсу за спрощеним шляхом - без ПДЧ. Однак деякі європейці бояться, що такі дії розлютять Москву і війна піде за непередбачуваним сценарієм.