Деякі приховані пункти плану мають чутливий характер, додав президент.

План перемоги України Київ розробляв не для критиків. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, відповідаючи на запитання журналістів щодо критики плану перемоги на Заході.

"Напочатку вторгнення було багато людей, які розповідали, як відбуватимуться події. Вони казали, як закінчиться ця війна. Але наразі ми знаходимося в Брюсселі. Разом з союзниками, друзями та партнерами. Не так, як напочатку, коли ми залишалися в нашій столиці і навколо нас були лише російські війська", - пояснив голова держави.

Він додав, що головна мета плану перемоги – зміцнити Україну. Аби вона була готовою до дипломатичних чи будь-яких інших способів розв'язання цієї проблеми.

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"І бути сильним – це не залежить від готовності чи бажання Росії. Лише від готовності наших партнерів. Тому це надає нам можливість зробити цей план реальністю", – додав Зеленський.

Натомість Шарль Мішель додав, що українська сторона чітко розуміє, що їй потрібно.

"А з нашого боку ми, лідери з ЄС, маємо дійсно допомогти, щоб це трапилося. Нам треба передавати більше обладнання, більше технологій. Аби Україна могла захистити себе проти цієї жахливої війни з повним порушенням міжнародного права", - наголосив він.

На слова журналістів про те, що частина пунктів плану перемоги вже раніше була відхилена західними союзниками, Зеленський відповів, що таких не так і багато.

"У нас є таємні розділи цього документу, які мають чутливий характер. І по таких чутливих питаннях ми просимо допомогу якомога раніше. Наприклад, надати нам дозвіл на використання далекобійного озброєння. Я впевнений, що лише завдяки єдності в ЄС ми зможемо до цього спонукати не лише лідерів ЄС, а й інших лідерів також", - підсумував голова держави.

План перемоги: що треба знати

Після виступу у Верховній Раді України, президент Зеленський відправився на засідання Європейської ради в Брюсселі, аби представити план перемоги й там на рівні лідерів країн-учасниць.

На думку оглядачів німецького видання BILD, наразі вже проявляються слабкі місця в плані перемоги України. Зокрема, вони відзначають ті пункти плану, які були озвучені й раніше, однак не були погоджені Заходом.

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