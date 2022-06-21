Він підкреслює, що подібна кровожерлива риторика має отримувати жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що погрози силовою розправою над Литвою з боку Росії ще раз доводять, що апетити імперії не обмежуються Україною.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, Москва розуміє лише мову сили й повинна знати ціну кожного свого наступного кроку.

"Погрози силовою розправою над Литвою з боку Росії ще раз доводять: апетити імперії не обмежуються Україною. Подібна кровожерлива риторика має отримувати жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти", - наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю й основною територією РФ. У Росії вже відреагували, заявивши, що заборона транзиту "може стати підставою для дуже жорстких і абсолютно законних дій".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба став на захист Литви у зв'язку з погрозами, які лунають з боку представників Росії.

"Росія не має права погрожувати Литві. Москва повинна лише себе звинувачувати за наслідки її неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну. Ми схвалюємо принципову позицію Литви і стоїмо твердо на боці наших литовських друзів", - наголосив Кулеба.

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