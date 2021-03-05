Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з країнами Європейськомого Союзу та іншими дружніми країнами, але не з країною-агресором – не з Російською Федерацією.
Як передає кореспондент УНІАН, про глава МЗС сказав під час онлайн-брифінгу.
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Кулеба зазначив, що є послідовним прихильником ідеї подвійного громадянства.
"Ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є один виняток - це держава-агресор. З нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство", - сказав Кулеба.
Він також зазначив, що у нещодавньому рішенні Ради національної безпеки і оборони України з цього питання були окреслені "контури позиції держави, яка має бути відображена у майбутньому законодавстві щодо участі осіб з подвійним або множинним громадянством у державному житті України".
"Політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського Союзу, країнами п'яти очей (Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Велика Британія - УНІАН), тобто з країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас жодної загрози. І список цих країн буде калібруватися. Буде залежати від деяких критеріїв", - заявив Кулеба.
"Таким чином ми будемо тримати ареол українства у світі як одне ціле, і громадянин, який виїхав на постійне місце проживання, наприклад, в країну Європейського Союзу, в перспективі зможе стати і громадянином цієї країни ЄС, і залишитися при цьому частиною українського простору, зберегти український паспорт", - сказав Кулеба.
Подвійне громадянство в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 26 лютого на засіданні РНБО розглядалося питання подвійного громадянства.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Кабміну доручено розробити відповідний законопроект упродовж найближчих двох місяців. Данілов заявив, що посадовці, народні депутати, ті особи, які працюють в органах влади, не повинні мати подвійного громадянства.
- 4 березня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони громадянам України, які мають іноземне громадянство, обіймати певні державні та політичні посади в Україні.
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