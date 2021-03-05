Список країн, з якими буде дозволено подвійне громадянство, буде ретельно готуватися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з країнами Європейськомого Союзу та іншими дружніми країнами, але не з країною-агресором – не з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про глава МЗС сказав під час онлайн-брифінгу.

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Кулеба зазначив, що є послідовним прихильником ідеї подвійного громадянства.

"Ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є один виняток - це держава-агресор. З нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що у нещодавньому рішенні Ради національної безпеки і оборони України з цього питання були окреслені "контури позиції держави, яка має бути відображена у майбутньому законодавстві щодо участі осіб з подвійним або множинним громадянством у державному житті України".

"Політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського Союзу, країнами п'яти очей (Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Велика Британія - УНІАН), тобто з країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас жодної загрози. І список цих країн буде калібруватися. Буде залежати від деяких критеріїв", - заявив Кулеба.

"Таким чином ми будемо тримати ареол українства у світі як одне ціле, і громадянин, який виїхав на постійне місце проживання, наприклад, в країну Європейського Союзу, в перспективі зможе стати і громадянином цієї країни ЄС, і залишитися при цьому частиною українського простору, зберегти український паспорт", - сказав Кулеба.

Подвійне громадянство в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого на засіданні РНБО розглядалося питання подвійного громадянства.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Кабміну доручено розробити відповідний законопроект упродовж найближчих двох місяців. Данілов заявив, що посадовці, народні депутати, ті особи, які працюють в органах влади, не повинні мати подвійного громадянства.

4 березня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони громадянам України, які мають іноземне громадянство, обіймати певні державні та політичні посади в Україні.

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Автор: Віталій Саєнко