Порошенко сприйняв слідчих за пранкерів.

П’ятий президент України, підозрюваний у держзраді, Петро Порошенко пояснив свою реакцію на спробу слідчих ДБР вручити йому повістку.

Про це він розповів в інтерв’ю УП.

Свій від’їзд і фразу, яку політик сказав водію "Поехали, твою мать", Порошенко пояснив "дивною позицією" самого водія.

"В нас була дуже дивна позиція водія, тому що ми дійсно запізнювалися на зустріч. Мій помічник мав сідати в іншу машину, і так було заплановано заздалегідь. Водія чомусь переклинило, і ми півтори хвилини не їхали. І, звичайно, це не передбачалося для інших вух. Я вибачився перед водієм. Він не може пояснити, чому його переклинило, він злякався", - сказав нардеп.

Політик додав, що сприйняв слідчих за пранкерів.

"Я можу вам сказати, що мій помічник і охорона сказали, що там, на виході, стояли якісь пранкери, блогери. І я точно не знав, що це ДБР. Вони почали кричати, коли ми де-факто вже почали рухатись. І я не був налаштований спілкуватись з замовниками подібних справ", - пояснив Порошенко.

Що передувало

17 грудня Петро Порошенко на авто утік від слідчих ДБР, які намагалися йому вручити повістку про виклик на допит. На оприлюднені записи потрапила репліка політика до водія: "Поехали, *** твою мать".

Згодом Порошенко вилетів за кордон. Сьогодні, 17 січня, він прибув до України на судове засідання в Печерський райсуд Києва, де нардепу обирають запобіжний захід.

Справа Порошенка: що відомо

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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