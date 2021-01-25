Володимир Зеленський в понеділок, 25 січня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 43 роки.

Президент Володимир Зеленський 25 січня святкує день народження. З нагоди цього дня глава держави вже опублікував світлину.

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Своє свято він розпочав о 7-й ранку в спортзалі. Вочевидь, президент тренувався. Зеленський у майці зробив селфі та заявив, що почувається на 30 років.

"7 на годиннику, 43 за паспортом, 30 в душі", – написав президент у своєму Instagram.

До речі, Зеленський давненько не постив фото зі спортзали. А на пробіжці ми його бачили ще влітку минулого року.

Як українці вітають Зеленського

Користувачі мережі привітали Зеленського в коментарях. Українці побажали здійснення планів, щастя та здоров'я.

Хоча не всі були такими люб'язними. Дехто нагадав президенту за високі тарифи на комунальні послуги та ціни. Один з коментаторів навіть дорікнув Зеленському за 11 айфон в його руках.

День народження Зеленського: що відомо

Від шоумена, який не мав особливого досвіду у політиці, – до шостого президента України, який отримав рекордні 73% голосів підтримки українців. Пропонуємо найцікавіші факти з біографії Володимира Зеленського.

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Автор: Вікторія Гордієнко