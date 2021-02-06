Користувачі соцмережі приєдналися до привітання Зеленського.

Президент Володимир Зеленський привітав дружину з днем народження.

Привітання глава держави розмістив в Instagram.

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У побажаннях у формі вірша він висловив першій леді подяку за підтримку і за дітей, а також зауважив вирішальну роль Олени Зеленської у його кар’єрі.

«З днем народження, моя. / Обожнюю думки твої. / Дякую за те, що було. / І, сподіваюсь, ще буде. / За правду, за очі, за жарти, / За те, ким без тебе не став би. / За те, що наші діти / Найкращі (для мене) у світі. / Дякую за все».

До слова, минулого тижня президент Володимир Зеленський теж святкував свій день народження. З цієї нагоди перша леді опублікувала у соціальній мережі теплу сімейну світлину і подякувала чоловіку за спільне життя.

Зеленський перебуває у шлюбі з дружиною з 2003 року, з якою до весілля зустрічався близько 7 років. Вони навчалися у паралельних класах в школі.

У 2008 році у сім'ї з'явилося поповнення – донька Саша. А на початку 2013 року - син Кирило.

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Автор: УНІАН