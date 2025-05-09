Захоплені в полон окупанти будуть сплачувати ПДФО та військовий збір.

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, згідно якого іноземці в українському полоні сплачуватимуть податок на доходи фізосіб та військовий збір. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та визначити окрему категорію фізичних осіб - військовополонених, нерезидентів України, які мають цей статус відповідно до Женевської конвенції.

Податковими агентами таких людей будуть табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори Державної кримінально-виконавчої служби. Саме вони нараховують їм зарплатню за виконнаня певних робіт під час перебування в полоні. Згідно законопроекту, згадані організації повинні будуть вказувати у податковому розрахунку суму доходів, нарахованих військовополоненим за роботу, та суму утриманого з них податку.

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Варто наголосити, що рішення Кабміну - це лише згода уряду на такі положення майбутнього закону. Аби законопроект перетворився на закон і набув чинності, його має ухвалити Верховна Рада і підписати президент.

Податки в Україні – останні новини

В Україні планується ухвалити закон про оподаткування доходів, отриманих на онлайн-платформах. Під оподаткування можуть потрапити самозайняті кур'єри, таксисти, орендодавці тощо, які заробляють кошти шляхом надання послуг через онлайн-платформи на кшталт Uklon, Bolt, Booking, Glovo чи OLX.

Зокрема, під оподаткування підпадуть такі види діяльності: надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, особисті послуги, продаж товарів та надання в оренду транспортних засобів.

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