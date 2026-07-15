Один з найпотужніших: новий винищувач Eurofighter Tranche 4 здійснив свій перший політ

Eurofighter Tranche 4 буде одним з найпотужніших винищувачів четвертого покоління у світі.

Відбувся успішний перший політ винищувача Eurofighter Tranche 4, створеного компанією Airbus. Про це повідомляє Aviation Week.

Літак, призначений для Повітряних сил Німеччини в рамках програми Quadriga, вперше піднявся в повітря 14 липня з аеродрому в Манхінгу у Німеччині.

Eurofighter Tranche 4 провів у повітрі близько години. Фахівці оцінили льотні характеристики винищувача, роботу двигунів, систем керування польотом, а також гідравлічних та електричних систем.

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Замовлення на винищувачі Eurofighter Tranche 4 вже оформили три з чотирьох країн-учасниць консорціуму Eurofighter – Німеччина, Італія та Іспанія.

Німеччина та Італія планують замінити новими літаками винищувачі версії Tranche 1. Іспанія, яка замовила 45 літаків Tranche 4, використає їх для посилення свого бойового авіапарку. Італія, своєю чергою, придбає 24 такі винищувачі. Велика Британія поки не замовляла нову модифікацію, однак підтримує продаж 20 літаків Tranche 4 Туреччині.

Закупівлі стали частиною нового етапу розвитку програми Eurofighter, що розпочався після низки нових контрактів та масштабної програми модернізації й випробувань. Вона покликана розширити можливості літака для виконання нових бойових завдань і забезпечити його актуальність у майбутньому.

За даними Airbus, поставки винищувачів за програмою Quadriga розпочнуться вже цього року після завершення сертифікації типу, а всі 38 літаків мають бути передані замовнику до 2030-го. 30 машин будуть одномісними, а ще вісім – двомісними.

Крім того, підприємство Airbus у Манхінгу також виготовить 20 винищувачів Tranche 5, замовлених у 2025 році. Їхні поставки триватимуть до 2034 року.

Eurofighter Tranche 4 – довідка

Eurofighter Tranche 4 буде одним з найпотужніших європейських бойових літаків і одним з найбільш передових винищувачів четвертого покоління у світі.

За даними ЗМІ, винищувачі серії Tranche 4 оснащуватимуться бортовою РЛС Hensoldt ECRS з активною фазованою антенною решіткою (АФАР), яка забезпечуватиме їм перевагу над російськими винищувачами четвертого покоління, такими як Су-35С та Су-30СМ.

Нова РЛС дозволить краще розпізнавати цілі, ефективніше діяти проти кількох об’єктів одночасно та мати більшу стійкість до радіоелектронного придушення. РЛС з АФАР вважаються дуже надійними завдяки меншій кількості рухомих елементів.

Збільшена дальність виявлення є особливо важливою під час використання ракет класу "повітря–повітря" великої дальності, таких як MBDA Meteor, якими озброєні літаки Eurofighter. Передбачається, що ця ракета може вражати цілі на дальності близько 200 км.

Eurofighter – інші новини

Eurofighter Typhoon традиційно входить до переліку найдорожчих винищувачів у світі. За даними WION, ціна одного такого літака становить близько 117 мільйонів доларів. Значно дорожче коштує хіба що F-22 Raptor п’ятого покоління (який, втім, давно уже не виробляють).

Наведена порталом цифра є далеко не найвищою. За даними Reuters, експортна вартість Eurofighter може перевищувати 300 мільйонів доларів. Вочевидь, ця сума враховує озброєння до літака, вартість навчання персоналу та технічну підтримку.

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