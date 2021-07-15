Євгенія Кравчук наголосила, що "не бачила жодної людини, яка б утримувалася".

У фракції "Слуга народу" зібрано понад 226 підписів під поданням до прем’єра Дениса Шмигаля щодо висунення кандидатури Дениса Монастирського на посаду керівника Міністерства внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі журналістам.

Вона зазначила, що зібрано підписи під поданням від фракції прем’єр-міністру України, що ми висуваємо кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Кравчук зазначила, що зібрано "більше 226 підписів" (для позитивного голосування необхідно мінімум 226 голосів).

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Кравчук повідомила, що зараз ще відбудеться засідання фракції "СН" і підписи будуть передані прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, а він уже внесе до парламенту подання щодо кандидатури Монастирського.

Відставка Авакова: що відомо

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади глави МВС. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

Сьогодні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування за призначення Монастирського очікується у п’ятницю, 16 липня.

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Автор: Надя Пришляк