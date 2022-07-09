Він зазначив, що переговори не проводять під бомбами, під постійною загрозою, під режимом окупації частини територій.

Не можна категорично відкинути ризик виникнення певної втоми союзників України від війни.

Про це сказав голова сенату Французької Республіки Жерар Ларше, виступаючи на засіданні Верховної Ради України.

Він наголосив, що поразка України у війні "стала б нашою колективною поразкою".

Ларше процитував відповідь президента Французької Республіки Раймона Пуанкаре під час Першої світової війни на питання стосовно продовження війни: "Фронт триматиметься, якщо триматиметься тил".

"Тилами також є 27 країн-членів Європейського Союзу, які мусять триматися перед обличчям цієї війни, яка триває, і наслідки якої різною мірою мають глобальний характер. Не можна категорично відкинути ризик виникнення певної втоми", - зазначив Ларше.

Він зазначив, що українці, як і інші європейці, як і французи, як і всі народи, ненавидять війну, вони не хотіли цієї війни, вони прагнуть миру.

"Але ви змушені воювати, аби захистити свою країну, і робите це до моменту звільнення окупованих територій і відповідно до цілей, які ви самі поставили, і які визначати здатні ви і тільки ви — ставити і досягати цих цілей. Переговори не проводять під бомбами, під постійною загрозою, під режимом окупації частини ваших територій", - наголосив він.

"Вашим агресорам, якщо б вони мали спокусу зробити ставку на втому у підтримці Франції та Європи чи на розкол, я кажу з таким самим переконанням: зробити таку ставку – це означає однією ногою вже стати на шлях поразки", - наголосив Ларше.

При цьому він додав, що з кожним новим злочином Росії, вчиненим проти мирного населення, "з кожним новим жахом, скоєним проти вашого народу, з кожним новим містом-мучеником наша рішучість допомагати вам відроджується з новою силою і стає все більш стійкою".

При цьому процитував генерала Шарля де Голля, який, увійшовши до звільненого Парижа 25 серпня 1944 року, сказав: "Париж ображений, Париж зламаний, Париж замучений, але Париж звільнений". "Дозвольте мені і моїм колегам віддати шану Україні ображеній, Україні замученій, але Україні невдовзі визволеній, бо саме у цьому сенс вашої боротьби і нашої підтримки",- наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Франція надасть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Вас також можуть зацікавити новини: