Міністерство цифрової трансформації запустило електронний профіль виборця на порталі державних послуг «Дія».
Читайте такожМінцифри планує реалізувати на місцевих виборах експериментальні проекти електронного голосуванняПро це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
«Запустили профіль виборця на порталі «Дія». Тепер ви зможете відразу знайти, де голосувати. Інформація в кабінеті громадянина підтягується з Державного реєстру виборців», - написав він.
За його словами, в профілі вже є дані про місце реєстрації виборця, адресу голосування та про те, куди звертатися й де розміщена виборча комісія.
У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в Інтернеті.
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