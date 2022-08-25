За словами голови МЗС Німеччини, не було відомо, чи зможе Україна виграти війну, але на щастя божевільний план Путіна поки не спрацював.

Переговори з Росією про припинення війни в Україні зараз є неправильними.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала в інтерв’ю ZDF.

Вона наголосила, що до 24 лютого було зроблено все, щоб дипломатичним шляхом запобігти війні. "Президент Росії вирішив зруйнувати ці мирні переговори, і ось уже півроку він руйнує невинувату країну", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що божевільний план Путіна за кілька днів захопити Україну і повалити уряд Зеленського на щастя не спрацював.

Відповідаючи на питання, чи може Україна виграти війну, Бербок відповіла, що "ми цього не знаємо". Однак вона підкреслила, що німецький уряд "зробить усе для цього", оскільки Україна вже півроку бореться за свою свободу, за свою країну і за мир, а також за європейський мирний порядок.

Бербок також пояснила, що проблеми з поставками зброї Україні пов'язані з недостатнім оснащенням власних військ. "На жаль, тут така ситуація, що ми маємо абсолютний дефіцит власних запасів", - сказала міністр.

Також вона визнала, що питання постачання зброї стало однією з причин втрати довіри до зовнішньої політики Німеччини з боку східноєвропейських і балтійських країн-партнерів. Але додала, що цей процес почався ще за попереднього уряду, що особливо помітно стосовно газопроводу "Північний потік-2".

"Захищаючи "Північний потік-2", ми не прислухалися до занепокоєння наших балтійських і східноєвропейських друзів", - сказал Бербок.

Але не тільки через "Північний потік-2", а й під час дискусії щодо обміну важким озброєнням зі східноєвропейськими партнерами все "спіткнулося", зазначила Бербок й додала, що загалом поставка важкого озброєння проходила "невпевнено".

За словами Бербок, це ще одна причина погіршення відносин зі Східною Європою та країнами Балтії. На початку війни німецький уряд повністю виключив поставки зброї в Україну.

Тепер потрібні додаткові, швидкі поставки восени, "щоб українці тепер могли захистити себе", наголошує Бербок. Водночас треба бути готовим до того, що наступного року війна продовжиться.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутати Бундестагу Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Александр Мюллер (СвДП) заявили, що Німеччина має терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в Бундесвері.

Вони наголосили, що безпека і стабільність Європи зараз захищаються в Україні, а результат цієї війни матиме прямі наслідки для Європи.

"Перемога Росії зменшить безпеку Європи. Москва не лише наблизить свій кордон до Європейського Союзу. Це також показало б, що загарбницькою війною в Європі можна досягти своїх політичних цілей... Поразка Києва означала б зростання невизначеності, нестабільності та ризику ескалації для Європи; успіх України, своєю чергою, - більше безпеки", - пишуть Клінк, Нанні і Мюллер.

Однак міністерство оборони Німеччини відкинуло заклик коаліційних політиків поставити Україні більше зброї і, в разі необхідності, піти на ослаблення своїх збройних сил. У Бундесвері наголосили, що не можуть ризикувати.

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