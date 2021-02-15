Сергій Камишев помер на 65-му році життя.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували українського посла в Китаї Сергія Камишева та відреагували на коментар щодо цього екс-глави Офісу президента Андрія Богдана.

Раніше той, коментуючи смерть дипломата, емоційно заявив, що його "тероризували" звільненням. Хто саме це робив - Богдан не уточнив.

У МЗС це заперечують.

Читайте також"+5% рейтингу": Богдан потролив Зеленського, нагадавши, як той чистив сніг (відео)

"Не було тиску. Смерть Сергія Камишева стала для нас великою втратою", – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Радіо Свобода".

Камишева, каже Ніколенко, у МЗС знали винятково як професіонала, який самовіддано служив Україні. Він зробив багато для розвитку українських відносин із регіонами Азії та Близького Сходу. Втрата такої людини "стала шоком", каже речник.

Сергій Камишев помер: що відомо про смерть українського посла в КНР

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев помер 14 лютого у віці 64 років. За попередніми даними, причиною смерті став обширний інфаркт.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован