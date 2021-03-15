Фізично такі посольства будуть розташовані в Україні.

Україна створюватиме посольства за кордоном у новому форматі, із резиденціями у Києві.

Читайте такожЗеленський хоче "діджиталізувати" кримінальний процесПро це йдеться в коментарі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про деталі указу президента України №99/2021 щодо затвердження положення про закордонні дипломатичні установи, виданого сьогодні, 15 березня. Положення визначає статус, завдання та функції закордонних дипломатичних установ України.

"Нововведення указу президента про закордонні дипломатичні установи дозволять нам оптимізувати управління та зробити посольства більш мобільними, ефективними та економними для платників податків", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, одним із ключових нововведень указу є створення нового формату посольств із резиденціями в Україні.

"Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном із резиденціями в Києві. Тобто посольство фізично розташоване в Україні та забезпечує присутність нашої держави в іноземній країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати практично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування", - сказав міністр.

Глава МЗС України підкреслив, що такий формат дистанційної дипломатичної присутності успішно функціонує у багатьох іноземних країнах, зокрема Європейського Союзу, і нині Україна починає втілювати цей передовий досвід як доповнення до традиційних форматів дипломатичної присутності.

Крім того, міністр розповів про новий формат посольств України за кордоном "1+2" (посол і два дипломати), який нині починає впроваджувати Міністерство закордонних справ.

"Дипломатична служба багато в чому подібна до військової. Її майбутнє - за компактними, мобільними підрозділами, які здатні швидко та ефективно виконувати поставлені завдання. Тому ми розробили новий формат. Посольства 1+2 стануть саме такими компактними дипломатичними командами, зокрема в країнах і регіонах, в яких Україна досі не була представлена", - зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що ставить всім керівникам закордонних дипломатичних установ 5 пріоритетних завдань: зміцнювати безпеку України, збільшувати обсяги торгівлі та інвестицій, допомагати українцям за кордоном, нарощувати "м'яку силу" України за кордоном, розширювати свободу подорожей для українців.

"Нововведення дозволяють вже сьогодні на практиці розширювати географію присутності України у світі зі значною економією грошей платників податків. Більше присутності - більше можливостей для Української держави, українського бізнесу та громадян", - заявив міністр.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька