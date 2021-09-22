Британського дипломата дуже стурбував злочин.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс очікує якнайшвидшого розслідування замаху на друга і першого помічника президента України Володимира Зеленського – Сергія Шефіра.

Замах на Шефіра дипломат прокоментувала у мікроблозі Twitter.

"Дуже стурбована цією новиною. Я бажаю пораненому водію повного одужання і сподіваюся, що інцидент буде розслідувано якнайшвидше", – заявила Сіммонс.

Читайте такожПєсков прокоментував версію "російського сліду" в замаху на ШефіраРаніше стало відомо, що в середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі зловмисники обстріляли автомобіль, в якому знаходився Сергій Шефір.

В результаті обстрілу був поранений водій. Водія відправили до лікарні "Феофанія". Пізніше стало відомо, що його життю нічого не загрожує.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу – Замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Віталій Саєнко