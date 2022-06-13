Дипломат повідомив, що прийнятним результатом війни для ЄС стане повернення до позицій до повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого.

Євросоюзу доведеться співіснувати з Росією, попри ті звірства, які росіяни вчиняють в Україні.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона, який знову закликав "не принижувати Росію".

"Росія продовжить своє існування після мирних переговорів, і необхідно буде чітко визначити, як ми маємо намір з нею співіснувати. Це співіснування буде дуже важким після того, що Росія вчинила в Україні. Це вторгнення, ця агресія, це знищення України, ми все це щовечора бачили по телевізору і я сам бачив на місці. Але нам все одно доведеться намагатися співіснувати з росіянами на цьому континенті", — заявив Боррель.

Дипломат повідомив, що прийнятним результатом війни для ЄС стане повернення до позицій до повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого.

"Всі війни закінчуються припиненням вогню і переговорами, і Україні необхідно мати можливість підійти до цього етапу з позиції сили, щоб Росія більше не могла окупувати територію, яку вона завоювала та окупувала з 24 лютого", — заявив Боррель.

Війна в Україні:

Через повномасштабну війну в Україні, за даними ООН, кількість людей на межі голодної смерті досягне 323 мільйонів осіб.

5 червня 2022 року віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія безпосередньо відповідальна за нестачу зерна у світі, тому що блокує порти України.

Боррель заявив, що Євросоюз ввів санкції, щоб завдати удару по здатності Росії продовжувати війну.

Раніше Еммануель Макрон в інтерв'ю французькій регіональній пресі заявив, що Росію не потрібно "принижувати", щоб "в той день, коли припиняться бойові дії, ми змогли знайти вихід дипломатичним шляхом".

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