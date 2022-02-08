Адвокат депутата повідомила, що її підзахисний не встиг доїхати з Житомира, куди поїхав за своїм паспортом.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу у справі про зловживання впливом.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд мав розглянути запобіжний захід для нього.

Адвокат Кузьміних повідомила, що її підзахисний поїхав до Житомира, щоб привезти свій паспорт для суду, але не встиг повернутися на початок судового засідання.

Також вона запропонувала суду, щоб Кузьміних взяв участь у засіданні через відеоконференцзв’язок із Житомирським апеляційним судом, де він за її словами, зараз перебуває.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні вдалося нарешті з’ясувати особу Кузьміних: прокурор надав суду витяг з демографічного реєстру з інформацією про народного депутата України.

Наразі в суді оголошено технічну перерву. Суддя пішов з’ясовувати чи надходило клопотання від захисту Кузьміних про його участь у засіданні із Житомирського апеляційного суду через відеоконференцзв’язок.

Справа Кузьміних: що відомо

28 січня правоохоронці викрили Кузьміних на одержанні хабара у 558 тис. грн. За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

3 лютого НАБУ оголосило його в розшук. У бюро зазначали, що таке рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів.

Адвокат Кузьміних заявляла, що той перебуває у лікарні.

7 лютого у НАБУ заявили, що правоохоронці затримали депутата Кузьміних. Пізніше заступниця начальника прес-служби НАБУ Маргарита Живага повідомила, що депутат сам прийшов до слідчих. Також цього дня ВАКС мав обрати Кузьміних запобіжний захід. Прокурор заявляв, що проситиме суд взяти його під варту з альтернативою застави в розмірі майже 50 тис. грн.

Засідання суду не відбулося, оскільки депутат не мав із собою паспорта, він сказав, що документ знаходиться у Житомирі, а телефон з додатком "Дія" вилучили детективи НАБУ.

У зв’язку з цим суддя переніс засідання на 8 лютого, на 9:45.

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