Напередодні НАБУ оголосило нардепа у розшук.

Нардеп Сергій Кузьміних, якого напередодні оголосили в розшук у справі про отримання хабаря, наразі перебуває в лікарні.

Про це у Facebook повідомила адвокат депутата Лариса Криворучко.

Вона пояснила, що Кузьміних не прибув на виклик детективів НАБУ 31 січня, бо перебував у лікарні.

"Народний депутат України Кузьміних С.В. був викликаний детективом НАБУ на 31.01.2022 в якості - свідка - у кримінальному провадженні. Однак, у зв’язку з перебуванням його на лікуванні в закладі охорони здоров’я за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад на виклик не прибув, про що було письмово проінформовано орган НАБУ через канцелярію та телефоном детектива НАБУ Глудзура О.М. Він вчинив всі дії, які на нього покладено законом", – написала Криворучко.

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Юристка зазначила, що перебування в лікарні "за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад є поважною причиною неприбуття особи на виклик".

"Орієнтовний строк лікування за прогнозами лікарів 10 днів", – уточнила адвокат.

За її словами, інших повісток від детективів ні вона, ні клієнт не отримували.

Сам Кузьміних, пише Криворучко, готовий надати слідчим усі необхідні документи.

"Стверджую: зі мною як адвокатом клієнта, з клієнтом ніхто з представників НАБУ і САП станом на 03.02.2022 не зв’язувався та не повідомляв про необхідність повторного виклику клієнта в НАБУ, САП", – зазначила юристка.

Сам Кузьміних у Facebook заявив, що він не переховується і "не має такого наміру".

"На цей час ні я, ні адвокат не отримували повістку, як передбачено законом. Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і більш за всіх зацікавлений розповісти що відбулось і відстоювати свою позицію в суді", – відповів нардеп.

Справа Кузьміних: що відомо

28 січня правоохоронці затримали депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабаря у 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що хоче бачити неупереджене розслідування справи Кузьміних правоохоронними органами та розгляд її в суді. Стефанчук наголосив на неможливості впливу на правоохоронні органи і на суд.

31 січня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру у використанні своїх службових повноважень і впливу народному депутату Сергію Кузьміних.

У четвер, 3 лютого, Національне бюро оголосило в розшук Кузьміних. Як зазначали у НАБУ, відповідно до приписів ст. ст. 111 та 135 КПК України зазначене повідомлення про підозру скеровано за місцем роботи — до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації.

Отже з 31 січня Кузьміних в розумінні Кримінального процесуального кодексу України набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на нього низку обов’язків, зокрема прибути до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.

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