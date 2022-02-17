"Право на владу" повертається в ефір. Після останнього попередження. Лякають усі. Чимало українців сьогодні стривожені, збентежені та збиті з пантелику.

Оголошений американськими медіа напад Росії 16 лютого не відбувся. Однак ніхто не поспішає заспокоюватись, небезпека не зникла, російські війська все ще біля кордонів України. Чи підуть вони у наступ? Яку гру веде Путін із Заходом? Який план в української влади? Також обговоримо тему інформаційного впливу в гібридній війні та як реагуємо ми на психологічні спецоперації.

В ході прямого ефіру "Право на владу" також буде обговорюватися тема інформаційного впливу в гібридній війні і як ми реагуємо на психологічні спецоперації. Гостями ефіру стануть: 

  • Олексій Данілов, секретар РНБО;
  • Олександр Павлюк, командувач операцією Об'єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ;
  • Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
  • Юлія Тимошенко, голова партії ВО "Батьківщина";
  • Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";
  • Нестор Шуфрич, народний депутат, "опозиційна платформа - за життя";
  • Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна (Луганська область);
  • Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019);
  • Юлія Латиніна, журналістка, письменниця (Росія);
  • Сергій Щербина, головний редактор "РБК-Україна";
  • Остап Дроздов, журналіст;
  • Володимир Горянський, народний артист України.

Початок ефіру - о 21.45 за київським часом. Дивіться Право на владу онлайн на сайті УНІАН.