"Право на владу" повертається в ефір. Після останнього попередження. Лякають усі. Чимало українців сьогодні стривожені, збентежені та збиті з пантелику.
Оголошений американськими медіа напад Росії 16 лютого не відбувся. Однак ніхто не поспішає заспокоюватись, небезпека не зникла, російські війська все ще біля кордонів України. Чи підуть вони у наступ? Яку гру веде Путін із Заходом? Який план в української влади? Також обговоримо тему інформаційного впливу в гібридній війні та як реагуємо ми на психологічні спецоперації.
В ході прямого ефіру "Право на владу" також буде обговорюватися тема інформаційного впливу в гібридній війні і як ми реагуємо на психологічні спецоперації. Гостями ефіру стануть:
- Олексій Данілов, секретар РНБО;
- Олександр Павлюк, командувач операцією Об'єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ;
- Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- Юлія Тимошенко, голова партії ВО "Батьківщина";
- Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";
- Нестор Шуфрич, народний депутат, "опозиційна платформа - за життя";
- Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна (Луганська область);
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019);
- Юлія Латиніна, журналістка, письменниця (Росія);
- Сергій Щербина, головний редактор "РБК-Україна";
- Остап Дроздов, журналіст;
- Володимир Горянський, народний артист України.
Початок ефіру - о 21.45 за київським часом. Дивіться Право на владу онлайн на сайті УНІАН.