Він порівняв їх з терористами, які користуються благами ЄС напередодні масштабних протестів, які відбудуться в Болгарії 18 вересня.

Прем'єр-міністр Болгарії Микола Дєнков жорстко відреагував на відмову місцевих фермерів зустрітися для переговорів й обговорити тему деблокади експорту українського зерна, яку підтримав уряд.

Раніше в країні були анонсовані масштабні протести на 18 вересня: бунтівники, незадоволені перспективою появи українського зерна на ринку, готуються до блокади прикордонних переходів в якості відповіді на "зернові ігри" на користь України. За словами Дєнкова, вони поводяться як терористи, тому він не збирається з ними говорити.

"Я не веду переговорів з терористами", - цитує Болгарський портал БНР.

Заяви про те, що уряд не підтримує місцевих аграріїв - не мають підґрунтя. Держава вклала понад 1 млрд євро в цей сектор, вказав чиновник. Також Дєнков підкреслив, що перш ніж звинувачувати Європу і виступати з антиукраїнськими заявами про експорт зерна, фермерам слід відмовитися від усіх європейських субсидій і підтримок. Адже, по суті, вони погрожують перекрити дороги навіть не власними тракторами, а технікою, яку "беруть у" у ЄС.

"Вони не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог, враховуючи, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені на європейські кошти; вони не можуть говорити, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими", - заявив він.

Парламент Болгарії дозволив експорт українського зерна

Нагадаємо, парламентарії Болгарії зняли блокаду експорту українських зернових у п'ятницю, 15 вересня, після двогодинних дебатів "за" і "проти" такого рішення. Про це оголосив глава Мінсільгоспу Болгарії Кирило Ватєв, підкресливши, що це не завдасть серйозних збитків економіці держави. Також він акцентував, що на тлі відповідного рішення Болгарія посилить підтримку "свого" фермера.

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