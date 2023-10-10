Румунія від початку повномаштабної загарбницької війни Росії надала Україні оборонну, політичну, гуманітарну та економічну допомогу.

Президент Румунії Клаус Йоханніс і президент України Володимир Зеленський під візиту до країни підписали двосторонню декларацію про ключові напрямки взаємодії між країнами. Як передає кореспондент УНІАН, про це Йоханніс і Зеленський сказали у Бухаресті на спільній пресконференції.

"Ми прагнемо двосторонніх відносин, заснованих на взаємній довірі та спільних цінностей, з баченням на довгий строк, які націлені на конкретні проєкти заради користі наших громадян та усього регіону. Тому ми вирішили разом розпочати конкретно процес підняття відносин між Румунією і Україною до рівня стратегічного партнерства", - сказав Йоханніс.

У цьому зв'язку він радий, що сьогодні було підписано з Зеленським спільної заяви, яка закріплює принципові рамки подальшої співпраці.

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Своєю чергою, як повідомив Зеленський, Румунія від початку повномаштабної загарбницької війни Росії надала Україні оборонну, політичну, гуманітарну та економічну допомогу.

"Сьогодні ми провели як завжди змістовні та плідні перемовини. Передусім відзначу домовленість щодо нашого стратегічного партнерства України та Румунії. Ми готові побудувати саме такий рівень відносин. Сьогодні ми доручили нашим командам готувати це. І я впевнений, що реалізуємо", - сказав Зеленський.

При цьому, як підкреслив Зеленський, щойно він підписав з Йоханнісом двосторонню декларацію, яка фіксує ключові напрямки двосторонньої взаємодії - безпеку (у тому числі в регіоні Чорного моря), підтримку Формули миру України і розширення економічної та логістичної взаємодії. Також йдеться про транспортну сполученість і спрощення процедур перетину кордону та відкриття нових пунктів пропуску на кордоні.

Також у декларації відображені підходи країн до взаємодії із національними спільнотами.

Водночас, Йоханніс сказав, що східний фланг НАТО потребує подальшого посилення, і тому треба більше уваги приділяти Чорному морю.

"Сьогодні з президентом Зеленським ми обговорили те, як можна краще співпрацювати в Чорноморському регіоні. Ми вважаємо важливим, щоби Чорне море залишалося відкритим морем, не контролювалося тими чи іншими країнами. Було відкритим для всіх, хто має вихід до Чорного моря, аби використовувати його як це зазначено у міждержавних договорах", - сказав президент Румунії.

Візит Зеленського до Румунії - результати

Як повідомляв УНІАН, в Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на багатоцільових винищувачах F16. Також Румунія обіцяє надати Україні нові системи протиповітряної оборони та артилерію.

Румунія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця 2023 року.

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