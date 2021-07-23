За словами президента, новий керівник чудово розуміє завдання, які стоять перед зовнішньою розвідкою.

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) новопризначеного голову Олександра Литвиненка.

Як повідомили у прес-службі глави держави, Зеленський вручив Литвиненку службове посвідчення.

"Олександра Валерійовича ми всі знаємо, я особисто знаю його два роки. Багато працюємо в Раді національної безпеки і оборони. Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Справді з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він – досвідчена й поважна людина, професіонал з прекрасною репутацією", – наголосив президент.

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Він зазначив, що новий керівник чудово розуміє завдання, які стоять перед зовнішньою розвідкою. За словами глави держави, Литвиненко має зберегти навколо себе фахових людей, щоб разом іти до реформування СЗРУ.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня президент призначив директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України, звільнивши з цієї посади Валерія Кондратюка. Останній керував СЗР з 5 червня 2020 року.

Автор: Світлана Закелова