Олександр Литвиненко став новим главою Служби зовнішньої розвідки.

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться у тексті указу №303/2021 на сайті ОП.

До цього глава держави звільнив Валерія Кондратюка з посади голови СЗР та Литвиненка - з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Кондратюк обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки з 5 червня 2020 року.

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У 2013 році він закінчив Королівський коледж оборонних наук Великої Британії. До цього – у 2009 році – навчався у КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство".

У 1994 році закінчив Інститут криптографії, зв’язку та інформатики Академії Федеральної служби контррозвідки Росії за спеціальністю "прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році).

За часів президентства Петра Порошенка п'ять років обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

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Автор: Костянтин Гончаров