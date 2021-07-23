Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки.
Про це йдеться у тексті указу №303/2021 на сайті ОП.
До цього глава держави звільнив Валерія Кондратюка з посади голови СЗР та Литвиненка - з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Кондратюк обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки з 5 червня 2020 року.
Читайте такожУ МЗС відреагували на скаргу Росії на Україну до ЄСПЛОлександру Литвиненку – 49 років.
У 2013 році він закінчив Королівський коледж оборонних наук Великої Британії. До цього – у 2009 році – навчався у КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство".
У 1994 році закінчив Інститут криптографії, зв’язку та інформатики Академії Федеральної служби контррозвідки Росії за спеціальністю "прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році).
За часів президентства Петра Порошенка п'ять років обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
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