Результати проміжних виборів ЦВК має встановити до 12 квітня.

Центральна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів на проміжних виборах народного депутата України 28 березня.

Читайте такожПрезидент Європейської Ради має намір невдовзі відвідати УкраїнуПро це повідомила прес-служба ЦВК.

Зокрема, зареєстровано кандидата в народні депутати України Олександра Шевченка, висунутого партією "За майбутнє", в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Також зареєстровано Вікторію Шилову в ОВО № 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка – в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).

Вибори в Україні

22 січня ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів 28 березня.

Передвиборна агітація триватиме до 26 березня. Традиційно субота перед виборчою неділею (27 березня) - день тиші.

Результати проміжних виборів ЦВК має встановити до 12 квітня.

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Автор: Юлія Петриченко