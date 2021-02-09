Передвиборна агітація триватиме до 26 березня / фото REUTERS
Центральна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів на проміжних виборах народного депутата України 28 березня.
Читайте такожПрезидент Європейської Ради має намір невдовзі відвідати УкраїнуПро це повідомила прес-служба ЦВК.
Зокрема, зареєстровано кандидата в народні депутати України Олександра Шевченка, висунутого партією "За майбутнє", в одномандатному виборчому окрузі № 87.
Також зареєстровано Вікторію Шилову в ОВО № 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка – в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).
Вибори в Україні
- 22 січня ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів 28 березня.
- Передвиборна агітація триватиме до 26 березня. Традиційно субота перед виборчою неділею (27 березня) - день тиші.
- Результати проміжних виборів ЦВК має встановити до 12 квітня.
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