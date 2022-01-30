У МЗС України заявили, що доручення Путіна - гібридна провокація.

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив забезпечити жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей соціальними виплатами. Гроші отримають тільки ті, хто має паспорт РФ.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Путін доручив розглянути питання про надання громадянам РФ на окупованому Донбасі можливості подачі заяв на соцвиплати і пільги без реєстрації на території Росії. Планується, що заяви будуть подавати через Єдиний портал державних і муніципальних послуг РФ.

У свою чергу в МЗС України заявили, що доручення Путіна - Гібридна провокація. При цьому зазначено, що такими методами Москва примусово інтегрує населення тимчасово окупованих українських територій

"Вимагаємо від РФ скасувати прийняте рішення, припинити подібні гібридні провокації і утримуватися від ускладнення дипломатичного процесу, перш за все в роботі нормандського формату і Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін висловив сумнів, що РФ зможе визнати "ЛДНР".

В Кремлі спочатку заявили, що не бачили проекту документа, але незабаром додали, що не коментуватимуть його до прийняття рішення Держдумою.

21 січня стало відомо, що в Держдумі дали "зелене світло" процедурі визнання "ЛДНР". Наступного тижня в РФ обговорять ініціативу комуністів про визнання окупованих районів Донбасу - так званих "ДНР" і "ЛНР".

У МЗС України вже відреагували на реєстрацію в Держдумі проекту з визнання "ЛДНР" незалежними.

"За аналізом інформації, яку ми зараз маємо, ця ініціатива внесена спеціально як частина розхитування. Поки наміри якогось швидко приймати це рішення, і визнавати "ДНР" і "ЛНР" в Росії ми не бачимо. Це частина великої гри з розхитування ситуації", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив відмову Москви від визнання "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки", посилаючись на Мінські угоди.

Разом з тим партія Путіна запропонувала офіційно постачати зброю бойовикам "ЛДНР".

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