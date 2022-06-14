Заступник Міністра оборони США не думає, що у нього це вийде.

Президент Російської Федерації Володимир Путін, ймовірно, все ще хоче захопити більшу частину України, якщо не всю країну.

Про це заявив заступник Міністра оборони Сполучених Штатів Америки з політичних питань Колін Кол, пише Reuters.

Виступаючи на заході, організованому Центром нової американської безпеки, Кол сказав, що російському президенту довелося звузити свої тактичні цілі у війні.

"Я все ще думаю, що у нього є плани на значну частину України, якщо не на всю країну. При цьому я не думаю, що він може досягти цих цілей", - заявив заступник Міністра оборони.

Раніше Кол повідомляв, що Штати направлять Україні додаткові реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, що раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович назвав терміни перших поставок зброї зі Сполучених Штатів Америки по ленд-лізу.

Як повідомляв УНІАН, за законом про ленд-лізу Україна може отримати військову техніку і озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.

На думку військових експертів, зброя по ленд-лізу може радикально змінити співвідношення сил у війні на території України.

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