Україна продовжує процес виходу із угод, укладених в рамках СНД.

Верховна Рада ухвалила закони про вихід з двох міжнародних договорів України, укладених у рамках Співдружності незалежних держав.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення законопроекту № 0162 "Про вихід з Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності" проголосували 322 народних депутати.

Ця угода була укладена в Києві 20 березня 1992 року й передбачала можливість безпосередніх зносин між судами та іншими органами держав-учасниць СНД.

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Крім цього, за ухвалення законопроекту № 0168 "Про вихід з Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування" проголосували 325 народних депутатів.

Ця конвенція була підписана від імені України 28 березня 1997 року та ратифікована 11 січня 2000 року.

Вихід України з договорів СНД: подробиці

16 лютого 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про вихід України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД.

19 червня 2022 року парламент узаконив вихід України з трьох угод, які діяли в рамках Співдружності незалежних держав — "Про вихід з Угоди з СНД щодо співробітництва в розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку", "Про вихід з протоколу СНД про внесення поправок до Угоди про міжурядовий фельд’єгерський зв’язок" та "Про вихід з Угоди про підтримку й розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД".

Влітку 2021 року Україна вийшла з угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.