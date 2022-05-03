Парламентарі порівняли майбутню перемогу над путінською Росією з перемогою над нацизмом.

Верховна Рада підготувала спільну заяву про неприпустимість присвоєння росіянами перемоги над нацизмом.

Про це йдеться у тексті постанови на сайті ВР.

Підготований парламентарями документ спрямований засвідчити роль України у перемозі Антигітлерівської коаліції над нацистською Німеччиною.

Депутати зауважують, що РФ повсякчас перекручує історичні події й намагається присвоїти всі заслуги виключно своєму народу.

"Верховна Рада України заявляє про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів, а сама війна спільною трагедією народів світу", - йдеться у тексті постанови.

Рада також наголошує, що "злочини Російської Федерації в Україні, мають бути зупинені, а російський путінський режим – засуджений, і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу та само, як нацистська Німеччина".

Після схвалення заяву направлять до національних урядів і парламентів держав, міжнародних організацій та їхніх асамблей.

На думку чиновників США й Заходу, Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня, що дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили під час їх спроби завоювати східну та південну Україну.

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спрогнозував посилення обстрілів регіону з боку російських військ того дня.

На святковий парад у Москві не буде жодного іноземного лідера, навіть друга Путіна, білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

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