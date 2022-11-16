Відповідну постанову підтримали 310 депутатів.

Верховна Рада звернулася до держав Групи двадцяти (G20) щодо виключення Росії зі складу цього об’єднання.

Як повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк, відповідне рішення парламент ухвалив сьогодні на пленарному засіданні.

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"Парламент звернувся до держав Групи двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї групи…. Тобто зробити G19. За відповідну постанову №8203 проголосували 310 депутатів", - зазначив він.

За інформацією Железняка, ВРУ аргументувала свою позицію тим, що РФ цілеспрямовано знищує населення України, а також здійснює невибіркові ракетні удари та артилерійські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, не переслідуючи жодних військових цілей і маючи виключно терористичну мету.

Виключення Росії із G20: деталі ініціативи Ради

Проект постанови про звернення Верховної Ради України до держав G20 (реєстраційний номер №8203) був внесений до парламенту 14 листопада та направлений на розгляд профільного комітету.

Серед ініціаторів законопроекту – спікер ВР Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

Також нардепи попросили G20 засудити російський тероризм на території України та рішуче закликати Росію припинити злочин агресії проти України, вивівши війська, і поважати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаного державного кордону.

Парламентарі також звернулись з проханням підтримати прагнення України, Туреччини та ООН щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи для безперешкодного забезпечення поставок продовольства до держав, населення яких потерпає від голоду, й посилити санкційний тиск на РФ, а також відновити міжнародний правопорядок, який "базується на взаємній повазі та співробітництві, а не на ядерному чи будь-якому іншому шантажі, примусі та застосуванні сили".