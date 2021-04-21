Спікер парламенту прокоментував ситуацію щодо повідомлення журналістів про святкування в ресторані дня народження дружини депутата.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи повідомлення про святкування заступником голови фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком в ресторані дня народження дружини, сказав, що йому соромно за колег.

Читайте такожСтепанов назвав неприпустимим нехтувати правилами для святкування дня народженняЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час робочого візиту до Волинської області.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації довкола Тищенка та нецензурного коментаря депутата з фракції "Слуга народу" Данила Гетманцева нещодавнього посту у соцмережах однієї з журналісток, спікер сказав: "Я вважаю, що сьогодні так робити не можна. В принципі так робити не можна... Я намагаюся проводити у Верховній Раді політику єдиних стандартів, подвійні стандарти - це завжди шлях в нікуди".

Разумков зазначив, що оскільки держава знаходиться в непростій ситуації і в багатьох людей не вистачає ресурсів для існування, є також проблеми у медичній сфері, то представники влади мають це розуміти.

Голова ВР висловив сподівання на реакцію фракції щодо цих подій.

"Щодо заяв моїх колег я завжди говорив, що спочатку треба думати, а потім вже говорити. Тому що особливо, якщо ти є представником влади, буде-яке твоє слово або вислів, воно сприймається по-іншому... Я вважаю, що сьогодні якось зі святами можна трішки відкласти, - до тих часів, коли відсвяткувати зможуть всі", - сказав Разумков.

Він зауважив, що в його дружини днями буде день народження, і вони святкуватимуть вдома, у невеликому родинному колі.

"Думаю, що людям за свої неправильні вчинки повинно бути соромно. Я розумію, що кожен повинен відповідати за своє, але мені як голові парламенту за дії деяких своїх колег соромно", - додав Разумков.

Вечірка Тищенка

За інформацією ЗМІ, днями Тищенко в ресторані готелю влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини. Поліція почала кримінальне провадження за фактом порушення політиком карантинних обмежень.

22 квітня фракція "СН" проведе засідання в онлайн-режимі, на якому планується заслухати інформацію про порушення Тищенком карантинних обмежень.

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Автор: Таня Поляковська