Голова ВР зауважує, що пройшла лише половина президентського строку чинного президента, і ще дуже багато чого ще не зроблено.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що президент України Володимир Зеленський залишати свою посаду поки не має.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

Відповідаючи на питання щодо можливості оголошення Зеленським позачергових президентських виборів, спікер зазначив:

"Я впевнений, що президент не хоче сьогодні полишити свою позицію, тому що дуже багато ще не зроблено. Лише половина строку пройшла, у нього є достатньо часу для того, щоб працювати далі. Чому він повинен піти зі своєї посади - для мене є загадкою".

Разумков додав, що дострокові вибори теоретично можливі - у чотирьох випадках: за станом здоров'я, у разі смерті президента, у разі імпічменту або відставки.

Читайте такожЗеленський розповів, чи піде на другий термін і назвав своїх основних конкурентів"У будь-якому випадку, це, я не думаю, що потрібно сьогодні президенту", - підсумував він.

Також на уточнення, чи Зеленський може піти на позачергові президентські вибори, голова ВР зауважив, що якщо президент достроково припинив свої повноваження, то він не може висуватися на наступні президентські вибори.

"Те, що сьогодні використовують ЗМІ, - це нісенітниця... Президент чітко вчора в інтерв'ю сказав, що він буде працювати далі. Піти на дострокові вибори - це закрити собі можливість іти далі, не на позачергові вибори президента. Ми розуміємо, що президент точно цього не бажає, і ми бачимо це в його заявах і його позиції. І я повністю з ним погоджуюся в цьому плані", - сказав Разумков.

Крім того, Разумков заявив, що й сам він не збирається звільнятися з посади.

"Я не збираюся у відставку", - заявив Разумков.

Його запитали щодо висловлювань радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка з цього приводу – мовляв, Разумков сам поширює такі чутки.

"Я не читаю Подоляка, я не збираюся у відставку. Тому розпускати чутки не планую, не робив і робити цього не буду", - відповів Разумков.

Також він нагадав відомі слова професора Преображенського, персонажа книги Михайла Булгакова "Собаче серце": "Не читайте до обіду радянських газет".

Він зазначив, що йому його робота подобається і він сподівається, що робить її ефективно, і додав, що з Подоляком в нього немає ніяких конфліктів.

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Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська