Разумков буде "сусідом" Олексія Гончаренка.

Екс-"слугу", позафракційного депутата Дмитра Разумкова, якого 7 жовтня відправили у відставку з посади голови парламенту, розмістили поряд з членами від "Європейської солідарності".

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у Telegram виклав фото нового робочого місця екс-"слуги".

"Разумкова посадили на гальорку, поближче до "Європейської солідарності", – зазначив він.

Після цього Гончаренко почав зловтішатися з опонентів і додав в мережу спільне селфі з Дмитром Разумковим і Русланом Стефанчуком, який нині має шанси обійняти посаду нового спікера Ради.

"А це фото було зроблено два роки тому. Ми як знали. Порада для Руслана Стефанчука: місце спікера довго не обживайте, все одно опинитися біля нас", – підписав фото Гончаренко.

Депутат уточнив, що віднині Разумков буде його "сусідом".

Що важливо знати

Під час президентської кампанії Зеленського Дмитро Разумков не приховував своєї антипатії до Петра Порошенка і способів його управління державою.

В інтерв’ю у 2019 році Разумков рішуче протестував проти кандидатури Порошенка на пост віце-спікера.

Разумков балотувався до Ради першим у списку "Слуги народу". Тоді він за півроку пройшов шлях від маловідомого радника кандидата у президенти Зеленського до головного спікера "Зе Команди".

Відставка Разумкова: що відомо

3 жовтня Володимир Зеленський говорив, що у партії "Слуга народу" є мільйон запитань до Дмитра Разумкова, який тоді ще був спікером Верховної Ради.

Вже 4 числа стало відомо, що глава фракції "СН" запустив процедуру відкликання Разумкова з посади.

ВР 7 жовтня звільнила Разумкова з посади. Звільнення Разумкова підтримали 284 нардепи.

Автор: Яна Ставська