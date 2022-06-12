За словами міністра оборони, на деяких ділянках фронту російські війська мають в десятки разів більше одиниць зброї, ніж українські.

Зараз Україні потрібна допомога Заходу, щоб зупинити наступ росіян, але вона не надходить достатньо швидко.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Economist.

За його словами, на деяких ділянках фронту російські війська мають в десятки разів більше одиниць зброї, ніж українські.

Голова Мінборони зазначає, що реактивні системи залпового вогню від західних партнерів прибудуть "незабаром… можливо, через тиждень, можливо, два". Але Україна потребує їх у великій кількості, і чи погодяться союзники їх надіслати, може залежати від того, як Росія відреагує на їхнє розміщення.

Резніков також спростовує занепокоєння західних військових щодо того, Україна може не мати можливості засвоїти нову техніку так швидко, як хотілося б. Він наголосив, що українські військові освоїли західну артилерію всього за два тижні.

"Як сказав пан Черчілль, дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу", - зазначив Резніков.

Він також додав, що з кожною тактичною перемогою на полі бою західні уряди починали вірити, що Україна має шанси на перемогу, а протидія щодо відправки зброї почала розсіюватися. "Захід почав вірити, що Давид перемагає Голіафа", - каже Резніков.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна ніколи не погодиться на територіальні поступки російському режимові, який пролив стільки української крові.

Він також додав, що війна Росії проти України показала, що союзники України більше говорять про права і свободу людини, ніж захищають їх.

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