За словами міністра оборони, війна Росії проти України показала, що союзники України більше говорять про права і свободу людини, ніж захищають їх.

Україна ніколи не погодиться на територіальні поступки російському режимові, який пролив стільки української крові.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Economist.

"Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт капітуляції. Це не спрацювало. Ми навіть не близькі до того, щоб бути в такому настрої", - сказав Резніков.

За словами міністра оборони, війна Росії проти України показала, що союзники України більше говорять про права і свободу людини, ніж захищають їх.

"Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності", - зазначив Резніков.

Для Франції та Німеччини, Україна є дратівливою перешкодою на шляху до комфортного життя.

Резніков з огляду на свій досвід ведення переговорів щодо Донбасу у 2020-2021 роках зазначив, що Росія не вважає мирні угоди постійними. Це робить неможливим традиційне перемир'я з Кремлем, як би того не бажав президент Франції Еммануель Макрон, який сказав, що Росію не можна "принижувати".

Резніков додав, що коли прийде час, Україна буде вести переговори про нову архітектуру безпеки в Європі, що означатиме гарантії безпеки від країн, яким вона довіряє.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис.

Вас також можуть зацікавити новини: